Оставиха за постоянно в ареста 36-год. Кирчо Иванов, заклал жена си в с. Крайници





Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“, по отношение на 36-годишния Кирчо Иванов, привлечен от Окръжна прокуратура като обвиняем за убийство – извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 6а от НК.

На 11.09.2025 г. в с. Крайници, община Дупница, в близост до дом на ул. „Захари Стоянов“ беше умишлено умъртвена 25-годишната Селина Петрова. След убийството мъжът бе обявен за общодържавно издирване, поради укриването му от органите на досъдебното производство. На следващия ден - 12.09.2025 г., бе установен в района на с. Дъбница, община Гърмен, при управление на чуждо МПС, отнето от него в село Ресилово, община Сапарева баня. При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР, Кирчо Иванов направи опит да се самоубие, като си нанесе прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това бе приет по спешност за лечение в болница.

Съдът счете, че на този етап от разследването са събрани доказателства и може да бъде направено обосновано предположение, че привлеченият като обвиняем К. И. е съпричастен към престъплението, за което е обвинен. То е тежко умишлено престъпление по смисъла на НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 15- 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Налице са предпоставките по чл.63, ал.2, т.3 от НПК. Окръжен съд намира, че е налице реална опасност да се укрие и да извърши престъпление. Обвиняемият е направил опит да се избяга. К.И. е извършил деянието в изпитателния срок по предходно дело - за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от м. април 2025 г.

Определението на Окръжен съд Кюстендил, с което по отношение на обвиняемия за убийство с особена жестокост и в условията на домашно насилие е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в 3- дневен срок, считано от днес.