Най-актуалните маратонки, които се комбинират с всичко – вижте нашите 5 фаворита!

Смело стъпваме в есента, а новият сезон в модата означава само едно – нови маратонки! Тази година именно те са в центъра на модния радар и няма друг моден елемент, който да предизвика такъв шум колкото дамските маратонки. Тенденциите, които белязаха първата половина на 2025-а – и тези, които ще доминират в следващите месеци – са повече от разнообразни. От минималистични модели, които винаги изглеждат актуално, през смели и цветни дизайни, до ретро маратонки, обожавани от звезди и инфлуенсъри. Ще ви покажем най-актуалните модели за предстоящия сезон и как да ги комбинирате по най-различни начини. Независимо дали са тенденции или класика – тези маратонки имат потенциала да се превърнат във вашите нови любими обувки!

Тенденциите в маратонките: Между ретро класика и модерно усещане

Тенденциите при маратонките през 2025 ясно показват, че класическото и новаторското вървят ръка за ръка. Ретро силуети се завръщат с нова енергия, докато подиумите въвеждат свежи интерпретации – от изчистени бели модели до дръзки, цветни и спортно вдъхновени визии. Общото между тях? Маратонките продължават да са обувките, които се вписват във всеки стил и повод – от уличен градски стил до работното място, от спортни визии до специални моменти. Убедете се сами като разгледате най-актуалните модели в CCC. Както на място във физическите магазини, така и онлайн, ви очаква голямо разнообразие от дамски маратонки за всеки повод. Ето нашите 5 фаворити:

1. Кафявото е новото бяло: Дамски маратонки в кафяв велур

Още от миналия сезон велурените маратонки се наложиха като абсолютен тренд сред модните ентусиасти, а цветовата гама беше само една - кафяво. Това определено е цветът на 2025 г. и прогнозите сочат, че ще бъде новото "бяло" при обувките. Кафявите маратонки, особено във велур, изглеждат изтънчено и благодарение на комбинацията между спортно и елегантно се комбинират във всякакви стилове. Модните професионалисти се фокусират особено върху монохромна визия, например кожено яке върху пуловер, панталон и ретро маратонки в кафяво. Също толкова успешно кафявите маратонки се комбинират и с дънки и добавят изтънчен акцент и към най-спортната визия.

2. Ретро маратонки: Завръщането на култовите класики

Ретро маратонките вече не са просто краткотраен тренд, а истинска модна икона. През предстоящия сезон те се завръщат с нов облик – вдъхновени от модния подиум и адаптирани към модерния уличен стил. Дизайнерите им придават свежо излъчване с модерни линии и актуални цветове, съчетавайки носталгията с духа на настоящето. Независимо дали предпочитате ярки акценти или семпла елегантност, ретро маратонките са задължителният елемент в гардероба този сезон.

3. Бели платнени класики - новата вълна при маратонките

Белите маратонки може и да не звучат като революция, но този сезон се завръщат по-силни от всякога. Леките платнени модели отново заемат челно място в гардероба – минималистични, удобни и лесни за комбиниране с всичко. Те са онзи преходен елемент, който без усилие преминава от летните към есенните визии, като внася свежест и непринуденост. Независимо дали става дума за модели с класически връзки или по-модерни силуети, белите маратонки от плат остават символ на вечния стил.

4. Тенденцията Gorpcore: Техническите маратонки завладяват уличния стил

Създадени за професионални спортове и екстремни условия, техническите маратонки днес излизат извън рамките на функционалността и се превръщат в моден акцент. Те комбинират високо ефективни технологии – стабилни подметки, дишащи материи и ергономичен дизайн – с визия, която се вписва еднакво добре както в спортната зала, така и в градската среда. Именно това преплитане на практичност и стил превръща актуалната тенденция Gorpcore в символ на нов начин на живот, в който комфортът и модерната естетика вървят ръка за ръка.

5. Червени маратонки: Акцентът, който не остава незабелязан

Ако търсите начин да внесете енергия и характер в гардероба си и през студените дни, червените маратонки са изборът на сезона. Те превръщат дори най-изчистената визия в запомнящ се стил и доказват, че един смел цвят може да бъде водещ акцент. Носени с неутрални тонове, придават свежо излъчване, а комбинирани с други ярки детайли – създават динамика и настроение.

Дайте си свободата да експериментирате и обогатете гардероба си с повече модели маратонки, които ще бъдат онзи универсален елемент, който се съчетава с всичко и ви носи стил и комфорт всеки ден.