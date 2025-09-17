Присъда и конфискация на имуществото за дупнишки бизнесмен за неплатени данъци за над 1 млн. лв





С присъда, Окръжен съд Кюстендил призна подсъдим за виновен в избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Съдът му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 5 години, както и съпътстващото наказание “Конфискация на част от имуществото“.

Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Йоланда Цекова, в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимия Г. Г. / неосъждан / за виновен в това, че: На 14.05.2021 г. в гр. Д., в качеството си на управител, представител и едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Г…“ ЕООД - гр. Сапарева баня, посредством А. Х., счетоводител на същото дружество, с цел избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери, в подадена справка - декларация по чл.125, ал.1 във вр. с чл.87, ал.2 от ЗДДС, пред ТД на НАП - гр. София - офис гр. Кюстендил, за данъчен период месец април 2021г., е потвърдил неистина - декларирал данъчна основа на получени доставки с право на пълен данъчен кредит в размер на 1 161 033,00 лева, и е ползвал ДДС с право на пълен данъчен кредит в размер от 232 206,60 лева, и е използвал, при представяне на информация пред органите на приходите, документ с невярно съдържание - отчетен регистър / дневник на покупките / към същата справка декларация за данъчен период от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г., в който отразил, съгласно чл.124, ал.1, т.1 от ЗДДС, неистински данъчни фактури, на които е придаден вид, че са издадени от управителя на фирма „Ш….“ ЕООД: фактури – 4 бр., с право на данъчен кредит по доставки, без да е налице доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, които реално не са извършени, неправомерно ползван данъчен кредит 232 206,60 лв., при действително установен ДДС за внасяне в размер на 232 206,60 лв., поради което и на основание чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, пр. 2, т.2, пр.1, т.6, пр.2 и т.7 във вр. с чл.54 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от 5 години, както и съпътстващото наказание “Конфискация на част от имуществото“, а именно:

1. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „М….“

2. Недвижим имот – жилищна сграда, еднофамилна, с площ по документи 552 кв.м. намиращ се в гр. Д.

Признава подсъдимия Г. Г. за невиновен в това с подадената справка-декларация и използвания документ с невярно съдържание отчетен регистър да е целял избягване установяването на данъчни задължения в горепосочения размер, поради което и на основание чл.304 от НПК го оправдава в частта на обвинението по чл.255, ал.1, пр.1 от НК.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 - дневен срок пред Софийски апелативен съд.