Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за апортиране на недвижими имоти - частна държавна собственост /два броя апартаменти и три броя ателиета/ в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил. Лечебното заведение ще използва имотите за настаняване на лекари, които са с изключителен опит по специалностите си, обучени в най-съвременните технологии, и които не са свързани с град Кюстендил. За целта е необходимо болницата да разполага с подходяща база за тяхното настаняване. Всяка подобна стъпка ще позволи на лечебното заведение да подобри нивото на обслужване и жизнения стандарт на населението на Кюстендилска област.
Правителството даде 5 жилища на болницата в Кюстендил за настаняване на лекари
17.09.2025
