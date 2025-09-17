Правителството даде 5 жилища на болницата в Кюстендил за настаняване на лекари





Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за апортиране на недвижими имоти - частна държавна собственост /два броя апартаменти и три броя ателиета/ в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил. Лечебното заведение ще използва имотите за настаняване на лекари, които са с изключителен опит по специалностите си, обучени в най-съвременните технологии, и които не са свързани с град Кюстендил. За целта е необходимо болницата да разполага с подходяща база за тяхното настаняване. Всяка подобна стъпка ще позволи на лечебното заведение да подобри нивото на обслужване и жизнения стандарт на населението на Кюстендилска област.