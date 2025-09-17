Арестуваха дупничанин на ГКПП-Дунав мост с 55 000 лева от телефонни измами







Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“, съвместно в колегите си от Главна дирекция „Национална полиция“ и РУ-Пазарджик, засякоха и задържаха мъж в ролята на „муле“ по схема за телефонни измами при опита му да напусне страната в посока Румъния. По време на проверката на граничния пункт снощи, служителите установили, че мъжът пренася сумата от 55 000 лева. Той направил самопризнания пред граничните полицаи, че парите са придобити чрез телефонна измама на възрастен мъж от Пазарджик.

Незабавно бил осъществен контакт с Главна дирекция „Национална полиция“ и Районното управление в Пазарджик. Оказало се, че до този момент в управлението не е получен сигнал от жертва на телефонна измама. Служители на сектор „Криминална полиция“ предприели незабавно усърдни действия за установяване самоличността на измамения и след неуморна оперативна и издирвателна работа през цялата нощ полицаите достигнали до жертвата - 79-годишен жител на областния град, който все още продължавал да вярва, че помага на полицията да задържи телефонни измамници.

Мулето, 41 годишен мъж от Дупница, е задържан за срок от 24 часа. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. След повдигане на обвинение извършителя е задържан с постановление на наблюдаващ прокурор за срок до 72 часа. Работата по случая продължава.