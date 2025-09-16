Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково





Ученик е стрелял с газов пистолет през прозореца на спортното училище "Стефан Караджа" в Хасково по време на междучасие.

Директорът на учебното заведение е подал сигнал на телефон 112. Стрелецът е ученик в 9-и клас и тренира футбол.

Ученикът е отведен при охранителя, който му е взел пистолета от раницата. При пристигането на полицията младежът вече бил напуснал училището под предлог, че отива да си купува закуска.

Учениците, станали свидетели на инцидента са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково.