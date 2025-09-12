Екзекуторът на 25-годишната жена от Крайници опита да сложи край на живота си





37-годишният Кирчо Иванов, който закла майката на трите му деца в дупнишкото село Крайници, е открит днес от полицията в района на Гоце Делчев, при което е направил опит за самоубийство чрез наръгване с нож. Състоянието му е много тежко и е настанен с опасност за живота в болницата в Гоце Делчев.

Издирването на Кирчо Иванов, който без жалост умъртви 25-годишната Селина Петрова,продължи близо 36 часа. В разследването се включиха криминалисти от Дупница и Кюстендил, а в издирването му и колегите им от съседните областни дирекции на полицията.

Вчера в 4.20 ч., е постъпил сигна в РУ Дупница, че в къщата на с 25-годишна жена от с. Крайници е дошъл мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано, нанесъл й е побой . Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата бе открит трупът на жената. Извършителят на деянието не бе открит. Оказа се, че след убийството е избягал.

Селина Петрова остави 3 деца- на 10, 8 и 5 години. Те бяха поети от Агенция "Закрила на детето".