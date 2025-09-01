Двама граждани на Република Северна Македония / на 29 и 32 години, неосъждани / се признаха за виновни в това, че на 30.08.2025 година, в района на ГКПП Гюешево / на 150 м. южно от пункта /, са влезли през границата на страната от Република Северна Македония, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места– престъпление по чл.279, ал.1 от НК.
Съдът одобри споразуменията постигнати между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата на подсъдимите, като им наложи наказания „лишаване от свобода“ за срок от по 6 месеца, изпълнението на които се отлага за изпитателен срок от по 3 години.
Определенията на Районен съд Кюстендил са окончателни и не подлежат на обжалване.
Дадоха условни присъди на двама македонци,пресекли границата ни на 150 м. от ГКПП-Гешево
Двама граждани на Република Северна Македония / на 29 и 32 години, неосъждани / се признаха за виновни в това, че на 30.08.2025 година, в района на ГКПП Гюешево / на 150 м. южно от пункта /, са влезли през границата на страната от Република Северна Македония, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места– престъпление по чл.279, ал.1 от НК.
Най-четено
- Николай Налбантов е новият зам.- окръжен прокурор на Кюстендил, поема и Дупница
- Дадоха условни присъди на двама македонци,пресекли границата ни на 150 м. от ГКПП-Гешево
- Задържаха 150 000 дъвки менте, внесени от Китай
- Опашки от наши и турски гастарбайтери на границата със Сърбия
- Какво време ни очаква през септември?
- Седмична прогноза: Температурите постепенно се понижават, очакват се слаби превалявания
- 10 съвета за здравословни избори всеки ден
- 80 тона отпадъчна пепелина от ТЕЦ "Бобов дол" решиха проблема с пожара в село Паничрево
- Дупничанин откри везна с 9,23 г. кокаин върху кабината на асансьор
Темите от "Дупница"
- Николай Налбантов е новият зам.- окръжен прокурор на Кюстендил, поема и Дупница
- Дадоха условни присъди на двама македонци,пресекли границата ни на 150 м. от ГКПП-Гешево
- Седмична прогноза: Температурите постепенно се понижават, очакват се слаби превалявания
- 80 тона отпадъчна пепелина от ТЕЦ "Бобов дол" решиха проблема с пожара в село Паничрево
- Дупничанин откри везна с 9,23 г. кокаин върху кабината на асансьор
- Имотите в Дупница са с двойно по-ниски цени от София. Броят сделки расте
- Началото на края на безводието: Регионалният министър и вицепремиерът удариха първа копка на новия водопровод в село Самораново
- Обирът на златарското ателие в Дупница- с помощтта на 2 димки са отмъкнати 100 грама злато
- Община Дупница получи 4,3 млн. лв. от ПУДООС за изграждане на клетка за твърди битови отпадъци в депото в с. Джерман