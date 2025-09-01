Задържаха 150 000 дъвки менте, внесени от Китай





Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 300 000 дъвки от Китай с обозначения на защитена марка. Артикулите са иззети за нарушени права върху интелектуалната собственост.

„Марковите“ дъвки са открити при проверка на морски контейнер със захарни изделия, внос от Китай за България. След извършен анализ на риска, служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ селектират контейнера за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия са установени сред декларираните стоки 30 000 пакетчета с по пет индивидуално опаковани дъвки с обозначения на защитена словна и фигуративна марка.

„Марковите“ захарни изделия са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая е уведомен притежателят на защитената марка, който е потвърдил, че дъвките не са оригинални и са произведени в нарушение на неговите права.

От началото на годината митническите служители от ТД Митница Бургас са задържали над 950 000 артикули за нарушени права върху интелектуалната собственост, както и 22 тона прах за пране. Сред задържаните „маркови“ стоки преобладават текстилни изделия, обувки, чанти, парфюми. Те са иззети при извършените митнически проверки на сухопътните и морски митнически пунктове на територията на Митница Бургас в съответствие с Регламент (ЕС) №608/2013 и в защита на потребителите от фалшиви и некачествени „маркови“ стоки.