Опашки от наши и турски гастарбайтери на границата със Сърбия





Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 ч. на 01.09.2025 г.



Границата с Румъния:

От 22.08.2025 г. фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав..Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е интензивен на всички гранични преходи.



Границата с Република Северна Македония:

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки.

Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.



Границата с Република Турция:

Трафикът е интензивен на ГКПП "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили.



Границата с Република Сърбия:

Трафикът е интензивен на ГКПП "Kалотина" на изход за леки автомобили.



Границата с Гърция:

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември 2025 г поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.