Седмична прогноза: Температурите постепенно се понижават, очакват се слаби превалявания





Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа умерен, по билата - силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността след обяд, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Във вторник ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над Източна България. Вятърът ще отслабне, в много райони в западната половина от страната временно и ще стихне; към вечерта ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишат и в следобедните часове отново в повечето места ще надхвърлят 30°. В сряда и четвъртък през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще има временни увеличения на облачността, през първия ден главно над Западна България, а през втория – и на изток, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната - от североизток, там временно ще се усили до умерен. В четвъртък дневните температури съвсем слабо ще се понижат. В петък ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над северозападните и югоизточните райони; вероятността за валежи остава малка. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. В събота и неделя по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и Родопската област; на отделни места там е възможно да превали краткотрайно. В западните райони вятърът ще е северозападен, в останалите - от изток-североизток; ще бъде слаб до умерен, в Югоизточна България в неделя предимно умерен. Температурите ще се понижат още малко.