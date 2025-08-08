Водолази издирват тялото на 18 год. младеж, влязъл с приятелката си в неохраняема зона в морето край Приморско





На 07.08.т.г. около 15.00 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в района до кея на плаж «Аркутино» / неохраняема зона/, при който половин час по-рано 18 годишен младеж от Сливен заедно с приятелката си / 17 годишно момиче от Сливен/ влязъл в морето, но силното водно течение го завлякло под водата. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип при РДГП – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито. Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Приморско.