На 07.08.т.г. около 15.00 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в района до кея на плаж «Аркутино» / неохраняема зона/, при който половин час по-рано 18 годишен младеж от Сливен заедно с приятелката си / 17 годишно момиче от Сливен/ влязъл в морето, но силното водно течение го завлякло под водата. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип при РДГП – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито. Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Приморско.
Водолази издирват тялото на 18 год. младеж, влязъл с приятелката си в неохраняема зона в морето край Приморско
08.08.2025
Най-четено
- За нас беше чест, господин Везенков!
- Водолази издирват тялото на 18 год. младеж, влязъл с приятелката си в неохраняема зона в морето край Приморско
- АДФИ започва проверка в община Кочериново, Сметната палата даде отрицателна оценка на годишния финансов отчет
- След дъновистите, патриарх Даниил подхвана и нео-индуистите
- Разкриха нелегално убежище за бежанци в "Овча купел"
- Определен е съставът на първия Съвет на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД
- Правителството одобри създаването на държавния "Магазин за хората"
- Спипаха шофьор на Мерцедес, изрисувал с маркер регистрационните табели
- Екипажи на Кугър гасят над Илинденци и Доситеево
Темите от "Страна"
- Водолази издирват тялото на 18 год. младеж, влязъл с приятелката си в неохраняема зона в морето край Приморско
- След дъновистите, патриарх Даниил подхвана и нео-индуистите
- Разкриха нелегално убежище за бежанци в "Овча купел"
- Определен е съставът на първия Съвет на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД
- Спипаха шофьор на Мерцедес, изрисувал с маркер регистрационните табели
- Екипажи на Кугър гасят над Илинденци и Доситеево
- Ще ти запаля къщата! Внесоха сигнал в прокуратурата срещу бившия кмет на Пазарджик Тодор Попов
- 4 медала завоюва българският отбор на XXI–та международна олимпиада по география в Тайланд
- Откриха голямо количество психотропни медикаменти в медицинския център на Пловдивския затвор