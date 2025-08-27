Като на боксов ринг: Служител от Центъра за градска мобилност удря с глава и и ръце двама нарушители, докато свалят скоба





Служители на Центъра за градска мобилност в София и нарушители се сбиха юнашката, а видеа в социалните мрежи направиха този двубой достояние на хиляди.



Причината за сблъсъка се оказа поставена скоба, която двама мъже правят опит да свалят. За техен лош късмет точно по това време покрай тях минава кола на ЦГМ, и оттук започва и сцената с размяна на юмрюци. Инициатор на побоя става сужител, който пръв заочва да удря с глава и ръце двамата нарушители, като единият от тях му отвръща.



В СДВР е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност.

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържан за срок до 24 часа. Предстои доклад на материалите в прокуратурата.