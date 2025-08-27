Имотите в Дупница са с двойно по-ниски цени от София. Броят сделки расте





Разположен в подножието на Рила и само на час път от София, Дупница е един от най-динамичните градове в Кюстендилска област. Привлича с добрата си инфраструктура и много по-достъпни цени на имотите в сравнение със столицата.

През второто тримесечие на 2025 г. се отчитат повече сделки в областта, но въведени в експлоатация едва 15 нови сгради по данните на Националния статистически институт . Това засилва ролята на вторичния пазар и оказва лек натиск за понижение на цените, както в Кюстендил, така и в Дупница.

От платформата за недвижими имоти в Дупница Реалистимо, разбираме че средната цена на апартамент в града е около 807 евро на квадратен метър, докато в София достига двойно повече до близо 2000 евро. Къщите са още по-достъпни, със средна стойност от 61 748 евро и около 299 евро на квадрат, което ги прави отличен избор за семейства или хора, които искат повече пространство и двор. Дори в сегмента на наемите пазарът е привлекателен двустаен апартамент в града може да се наеме за около 200-250 евро на месец.

За същия период в града са сключени общо 502 продажби, от които едва 64 са с ипотека. В сравнение с 2024 г. това е ръст от около 15,4 процента.