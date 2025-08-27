Началото на края на безводието: Регионалният министър и вицепремиерът удариха първа копка на новия водопровод в село Самораново





Близо 8,5 млн. лв. ще бъдат вложени в цялостно обновяване на водопроводната мрежа на дупнишкото село Самораново. С тази инвестиция от държавата ще се реши дългогодишният проблем с водоснабдяването на населеното място, в което живеят над 1500 души, край него е и най-новият затвор у нас. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който направи първа копка за реализация на проекта заедно с вицепремиера Атанас Зафиров и кмета на община Дупница Първан Дангов. Проектът „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на село Самораново се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти след сключено споразумение между МРРБ и общината. По проекта е платен аванс в размер на 1,453 млн. лв. Предвижда се реконструкция на цялата водопроводна мрежа в селото, с което ще се намалят авариите и ще се гарантира качествено и постоянно питейно-битово водоснабдяване. Предвидено е да се да направи и зониране на водопроводната мрежа, което ще позволи в бъдеще по-лесно да се управлява доставката на питейна вода и регулиране на налягането. Ще бъдат изградени и нови пожарни хидранти, което ще подобри пожарната безопасност в подножието на Рила.

В момента състоянието на водопроводната мрежа в селото е незадоволително и има чести аварии. В годините назад жителите често излизаха на протест заради проблемите и липсата на реакция.

Пред журналисти министър Иванов коментира, че плащанията по инвестиционната програма се извършват регулярно. „Заварихме близо 500 млн. лв. неразплатени задължения за проекти от миналата година. Започнахме приоритетно да се разплащаме с тях. За три месеца сме платили над 360 млн. лв. за обекти, които са започнати, но не са завършени. Ако има закъсненията те са допуснати през миналата година и ние сега се отпиваме да ги наваксаме“, коментира министър Иванов.