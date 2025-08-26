Обирът на златарското ателие в Дупница- с помощтта на 2 димки са отмъкнати 100 грама злато





100 грама злато на стойност 17 000 лева. Това са успели да отмъкнат двамата обирджии от златарското ателие в центъра на Дупница, като за целта са използвали 2 димки- оранжева и зелена.

Ударът е нанесен малко преди 18ч., като сигналът към охранителната фирма е подаден от продавачката,която е сестра на собственика, точно в 17:58ч.

Какво се е случило?

Пред златарското ателие спира сив скутер без номера. На него са били двама с маски. Единият влиза в ателието и на въпрос на продавачката защо е с маска отговаря, че е болен. По-късно тя си спомня, че са били и с ръкавици. Той я заговаря като клиент, който проявава интерес за евентуална покупка. След което започва същинската "работа". Грабва една от таблите с накити, след което хвърля 2 димки-зелена и оранжева и се хвърля на скутера. Двамата отпрашват в посока Градската градина. Интересен факт е, че и двамата са били забелязани от случайни минувачи, които след като разбират за обира, разбират, че става въпрос за извършителите.

На мястото на обира пристигнаха криминалисти, които взеха показания както от подавачката, така и от собственика, който е неподвижен и на инвалидна количка. Разследващите взеха отпечатъци и направиха снимки, както и извършиха оглед. Вече са иззети записи от камери, които се намират в района, както и от такива по маршрута на обирджиите. Следите им се губят в района на Градската градина. Патрулки обиколят района.

Всеки, който разполага с някаква информация и е видял двама мотористи с маски, може да се обади или да отиде в полицията, за да даде показания. Разследването продължава и в късните часове на деня.