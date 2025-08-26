Община Дупница получи 4,3 млн. лв. от ПУДООС за изграждане на клетка за твърди битови отпадъци в депото в с. Джерман





Община Дупница получи финансиране в размер на 4,3 милиона лева от ПУДООС за изграждане на клетка за депониране твърди битови отпадъци в депото в село Джерман. Това обяви на пресконференция днес кметът Първан Дангов.

Предстои да бъде проведена процедура по Закона за обществените поръчки и в рамзките на 3 месеца да бъде подписан договор с изпълнителя за изграждане на клетката

На 10-и септември ще има държавна приемателна комисия и се очаква да заработи и сепариращата инсталация,за да започне разделянето на твърдия бито отпадък и да се спре транспортирането до София, което да спре значително разходите на общината. С реализирането на водоснадяването и управлението на битовите отпадъци тръгваме към по-добро оползотворяване, реализиране и управление най-вече, допълни градоначалникът.