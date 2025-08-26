Митов предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР





Министърът на вътрешните работи Даниел Митов е предложил със свой доклад до министър-председателя Росен Желязков правителството да приеме проект на решение с предложение до президента на Република България Румен Радев за издаване на указ за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на МВР. Докладът на министър Митов е внесен на основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Главен комисар Рашков напълно отговаря на изискванията на чл. 36, ал. 5 от Закона за МВР за заемане на длъжността главен секретар на министерството. “По време на службата си в МВР той е придобил значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита на правата и свободите на гражданите”, съгласно мотивите за предложението. Според тях главен комисар Рашков налага екипния принцип на работа в МВР, което е довело до конкретни положителни резултати в дейността на структурите на ведомството при предотвратяването и разкриването на значителен брой престъпления. При изпълнение на функционалните си задължения той осигурява много добро взаимодействие както между службите на МВР, така и с органите на съдебната власт и другите държавни институции, е записано още в доклада до Министерския съвет.

“Във връзка с полученото съгласуване от президента, утре с решение на Министерския съвет ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява функциите в момента, за постоянен главен секретар на МВР. Това предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни”, обяви по-рано днес министър-председателят Желязков.

Главен комисар Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в гр. Шумен. Завършил е висше икономическо образование във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA. На служба в МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при ОДМВР - Велико Търново. След това кариерата му продължава в ГДНП, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Икономическа полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП-МВР. От 12 юли 2023 г. той е зам.-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП – МВР). Със заповед от 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП. Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен", "Почетен знак на МВР - I степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда. Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.