Братчета на 4 и 6 години направиха тигел в центъра на Сапарева баня след бягство от детската градина





Братчета на 4 и 6 години избягаха от детска градина в Сапарева баня и се разхождаха близо час в центъра на курортния град,преди да бъдат открити от полицията

Сигналът за изчезването им в полицията е подаден от майката, която била уведомена за изчезването на децата й от директора на детската градина. Веднага полицаи от Сапарева баня и Дупница сес включили в издирването им, обясни директорът на Областната дирекция на полицията в Кюстенди комисар Светослав Григоров по време на брифинг след приключване акцията.

Как е станало излизането на децата от детската градина?

По време на зареждане с хранитени продукти заради влизане на буса задната врата в двора на детската градина е останала отворена. Така, в суматохата, двете братчета успели да се измъкнат и да си направят разходката, която коствала на родителите им 50 минути, в които те изпитали истински ужас.

След щастливата развръзка майката благодирали на органите на реда.