Трагедия на магистрала в Гърция с жертви: Камион с българин зад волана помете 2 коли





Фатална катастрофа е станала днес следобед на 537,5 км от магистрала Егнатия, близо до пункта за таксуване Ясмос, когато камион с българин зад волана се сблъсква с два автомобила, спрели в 600-метрова опашка. При катастрофата трима души загиват, а двама други са тежко ранени.

Превозните средства се възпламеняват след сблъсъка, което води до изгаряне на трима от четиримата пътници в единия от автомобилите.





Според съобщенията, камионът първо се е ударил в превозното средство пред него, което веднага се е запалило. Вътре са били четирима албански жители на Атина: 59-годишен мъж (шофьор), 61-годишен мъж (пътник на предната седалка), 57-годишна жена и 49-годишна жена. Първите трима загинаха в пожара, докато 49-годишната жена успя да се измъкне сама.

Второто участващо превозно средство е превозвало четирима гръцки роднини на жертвите, също жители на Атина: 36-годишен шофьор, 28-годишен пътник на предната седалка и две момчета на 4 и 5 години. И четиримата са откарани в болница в Комотини с леки наранявания.