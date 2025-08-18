Новодомци се натъкнаха на патрони в мазе при ремонт на къща в Бобошево





В края на миналата седмица е постъпил сигнал в Районното управление в Дупница от собственици на къща в град Бобошево, че при извършването на ремонтни дейности в мазето са открили боеприпаси. При извършения оглед на място служителите на полицията в Дупница са иззели 45 патрона за огнестрелно оръжие със следи от корозия. Досъдебно производство е образувано по случая.