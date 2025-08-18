Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 18-и август
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПОТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
2 лекари Висше образование
4 медицински сестри Висше образование
1 лаборант Висше образование
1 помощник-директор, учебно-производствена дейност Висше образование
1 директор с група Висше образование обект с. Дрен
1 главен счетоводител Висше образование
1 у-л по биология,здравно обр-ие и химия и околната среда Висше образование
1 у-л по компютърно моделиране и информационни технологии Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 39 МЕСТА
4 електромонтьори Средно образование
1 санитар Средно, основно образование
1 работник,извозване и доставка Основно образование
3 инкасатори, плащания Основно образование
4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд
2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование
1 машинен оператор, обувно производство Ср.и по-ниско обр-ие, обект гр. Бобов дол
1 раздавач, доставчик /ръчно Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 оператор, пътно-строителни машини/фадромист Средно образование, чл. 38 от ЗХУ
2 заварчик Основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона Средно,основно образование
4 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 монтажист/заварчик /на GSM антени/ Средно и по-ниско образование
1 общ работник Средно,основно образование
1 управител на офис Средно образование
1 кредитен експерт Средно образование
4 диспечери, водоразпределителна мрежа Средно образование
2 технически ръководител В и К Средно образование
2 машинисти еднокофов багер Средно,основно образование
3 водопроводчик, външно В и К Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -2 МЕСТА
1 учител по музика Висше образование
1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
1 администратор, хотел Средно образование, к.с. Паничище
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно образование
2 готвачи Основно образование
1 чистач хигиенист Средно,основно образование
1 сервитьор Средно образование
1 помощник, готвач Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 кинезитерапевт Висше образование
1 социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование
1 Учител по технология и предприемачество и изобразително изкуство Висше образование
1 учител по английски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -4 МЕСТА
1 трудотерапевт Средно образование
1 готвач Средно образование
2 сервитьори Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 библиотекар Висше образование, обект гр. Рила
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА
1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
2 машинни оператори,опаковане/увиване Основно образование
2 шивач Средно, основно образование
1 експедитор, стоки и товари Средно образование
2 обслужващ работник, пром.пр-во Средно и по-ниско образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно,основно обр-ие
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 касиер Средно образование
1 оператор, въвеждане на данни Без изискване
1 фактурист Висше ,средно и по-ниско образование
1 общ работник Без изискване
1 оператор, въвеждане на данни Средно образование
1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 консултант, поддръжка на информационни технологии Без изисквание
1 продавач-консултант Без изискване
1 работник, поддръжка Средно образование
1 снабдител, доставчик обект гр. Бобошево Основно и по-ниско обр-ие
3 общ работник, поддържане на сгради обект с. Яхиново
1 оператор, въвеждане на данни Средно образование
1 продавач-консултант Без изискване
1 отчетник, счетоводство Средно образование
1 оператор, въвеждане на данни Без изискване
1 технически сътрудник обект Сапарева баня Средно образование
3 програмист,софтуерни приложения Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
1 счетоводител Висше образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРМ, Дирекция „Бюро по труда”,Проект «Запачвам работа», Компонент»3»Заетост-Резервен списък
1 отговорник, търговска зала
1 супервайзър, магазин
2 пазач, невъоръжена охрана обект с. Крайници
1 организатор, дейности обект с. Крайници
1 чистач/хигиенист обект с. Крайници
1 фактурист обект с. Крайници
1 технически секретар обект с. Крайници
3 снабдител доставчик обект гр. Кочериново
1 продавач консултант обект гр. Кочериново
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
2 помощник, кухня, заведение за бързо хранене
1 оператор, въвеждане на данни
1 общ работник
1 общ работник
1 общ работник
1 общ работник
1 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование
2 общ работник Основно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил