Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 18-и август



ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПОТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

2 лекари Висше образование

4 медицински сестри Висше образование

1 лаборант Висше образование

1 помощник-директор, учебно-производствена дейност Висше образование

1 директор с група Висше образование обект с. Дрен

1 главен счетоводител Висше образование

1 у-л по биология,здравно обр-ие и химия и околната среда Висше образование

1 у-л по компютърно моделиране и информационни технологии Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 39 МЕСТА

4 електромонтьори Средно образование

1 санитар Средно, основно образование

1 работник,извозване и доставка Основно образование

3 инкасатори, плащания Основно образование

4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд

2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование

1 машинен оператор, обувно производство Ср.и по-ниско обр-ие, обект гр. Бобов дол

1 раздавач, доставчик /ръчно Средно образование

1 сервитьор Средно образование

1 оператор, пътно-строителни машини/фадромист Средно образование, чл. 38 от ЗХУ

2 заварчик Основно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона Средно,основно образование

4 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 монтажист/заварчик /на GSM антени/ Средно и по-ниско образование

1 общ работник Средно,основно образование

1 управител на офис Средно образование

1 кредитен експерт Средно образование

4 диспечери, водоразпределителна мрежа Средно образование

2 технически ръководител В и К Средно образование

2 машинисти еднокофов багер Средно,основно образование

3 водопроводчик, външно В и К Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -2 МЕСТА

1 учител по музика Висше образование

1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 администратор, хотел Средно образование, к.с. Паничище

2 помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно образование

2 готвачи Основно образование

1 чистач хигиенист Средно,основно образование

1 сервитьор Средно образование

1 помощник, готвач Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 кинезитерапевт Висше образование

1 социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование

1 Учител по технология и предприемачество и изобразително изкуство Висше образование

1 учител по английски език Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -4 МЕСТА

1 трудотерапевт Средно образование

1 готвач Средно образование

2 сервитьори Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 библиотекар Висше образование, обект гр. Рила

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

2 машинни оператори,опаковане/увиване Основно образование

2 шивач Средно, основно образование

1 експедитор, стоки и товари Средно образование

2 обслужващ работник, пром.пр-во Средно и по-ниско образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно,основно обр-ие

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 касиер Средно образование

1 оператор, въвеждане на данни Без изискване

1 фактурист Висше ,средно и по-ниско образование

1 общ работник Без изискване

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 консултант, поддръжка на информационни технологии Без изисквание

1 продавач-консултант Без изискване

1 работник, поддръжка Средно образование

1 снабдител, доставчик обект гр. Бобошево Основно и по-ниско обр-ие

3 общ работник, поддържане на сгради обект с. Яхиново

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 продавач-консултант Без изискване

1 отчетник, счетоводство Средно образование

1 оператор, въвеждане на данни Без изискване

1 технически сътрудник обект Сапарева баня Средно образование

3 програмист,софтуерни приложения Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

1 счетоводител Висше образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРМ, Дирекция „Бюро по труда”,Проект «Запачвам работа», Компонент»3»Заетост-Резервен списък

1 отговорник, търговска зала

1 супервайзър, магазин

2 пазач, невъоръжена охрана обект с. Крайници

1 организатор, дейности обект с. Крайници

1 чистач/хигиенист обект с. Крайници

1 фактурист обект с. Крайници

1 технически секретар обект с. Крайници

3 снабдител доставчик обект гр. Кочериново

1 продавач консултант обект гр. Кочериново

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

2 помощник, кухня, заведение за бързо хранене

1 оператор, въвеждане на данни

1 общ работник

1 общ работник

1 общ работник

1 общ работник

1 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование

2 общ работник Основно и по-ниско образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил