Влак с 8 цистерни с дизелово гориво дерайлира и се запали







По железопътната линия между Нова Загора и Симеоновград е станал тежък инцидент с дерайлиране на осем цистерни, натоварени с дизелово гориво. Пожарът, възникнал вследствие на инцидента, вече е овладян, съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов пред БНТ.

Влакът е съставен от 33 цистерни и е бил на частния превозвач "Булмаркет", теглен от два локомотива. По информация на транспортното министерство, всички машинисти и железопътни служители са невредими.

На мястото са пристигнали 20 пожарни, които са овладели огъня. Към мястото на инцидента пътуват и още противопожарни екипи, съобщи в ефира на bTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Инцидентът е станал в района на село Пясъчево, но на безопасно разстояние от населени места.

Движението по железопътната линия е временно спряно. Линията е второстепенна и се използва само за товарни превози.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви, че машинистите са усетили тласък, композицията е дерайлирала и влакът се е разкъсал. Недерайлираните вагони ще бъдат изтеглени в посока Нова Загора и когато всичко е потушено, ще започне разследването.

"Машинистите са много уплашени, но екипи веднага се притекоха на помощ, за да се овладее пожарът", подчерта министърът. Той увери, че пожарът ще бъде потушен.

Разследването на причините за дерайлирането продължава.