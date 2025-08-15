Кола се вряза в автобус в столицата и уби единственият пътник в него





Един човек е загинал, а шестима са ранени при тежка катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София

Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима са приети в болница - всички те са пътували в леката кола. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. По информация на БНР в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което пътувало в автомобила, както и шофорът на автобуса - мъж на 66 години. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Сигналът за инцидента е подаден в столичната "Пътна полиция" в 01:56 ч. в нощта срещу петък. Лекият автомобил се е ударил в автобус, който се е движил по нощната линия, на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

По първоначална информация колата се е движила с изключително висока скорост и се е врязала в странично стъкло на автобуса. Преглеждат се записите от камерите, за да се установи причината за инцидента.

Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.