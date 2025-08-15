Християните честват днес Успението на Божията Майка





Християнският свят чества днес един от най-големите църковни празници - Успението на Божията Майка.

Според Светото писание това е денят, в който Божията майка, на 64-годишна възраст, напуска земния си живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта й Архангел Гавраил съобщава на Пресвета Богородица, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него.

Последното й желание е да види Светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома й в Йерусалим. Три дни след това сам Исус Христос, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица.

Погребват я в една пещера край Гетсимания и затварят входа й с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелият апостол Тома, намират само плащеницата й.

Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: „Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни."

В памет на явяването на Пресвета Богородица пред апостолите църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави „въздигане на хляба".

Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малката Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица за житейските си проблеми.

На този ден се правят родови срещи, свързани с жертвоприношение - с курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести.

Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнамент, пиле каша, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде.

Вярващите даряват на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, кърпа и пари. На този ден празнуват всички, които носят благословеното име Мария, както Марияна и Мариана.

В днешния ден негово светейшество българският патриарх Неофит оглави празничната света литургия в Троянския манастир „Успение Богородично" за храмовия му празник.

В литийно шествие недалече от манастира - към могилата с параклиса, където е станало първото чудо прославило светата икона ще се включи и премиерът Пламен Орешарски, информират от Пресцентъра на Министерски съвет.

