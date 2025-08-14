Руски хакери ударили язовир в Норвегия, като отворили шлюз за 4 часа







Руски хакери временно са поели контрол над язовир в Норвегия по-рано тази година, съобщи ръководителят на норвежката контраразузнавателна служба, като това е първият официален случай, в който Осло приписва кибератака на своя съсед, предава "Ройтерс".

Инцидентът е станал на 7 април на язовира в Бремангер, Западна Норвегия. Хакерите са отворили шлюз и са изпускали по 500 литра вода в секунда в продължение на четири часа, преди атаката да бъде засечена и прекратена. По официални данни няма пострадали при атаката.

"През последната година наблюдаваме промяна в активността на про-руски хакери," заяви Беате Гангаас, ръководител на норвежката служба за сигурност PST. "Целта на този тип операции е да се внуши страх и хаос сред населението. Нашият руски съсед става все по-опасен."

Руският посланик в Осло определи изявленията като "неоснователни и политически мотивирани" и заяви, че PST се опитва безуспешно да създаде "митична заплаха" за инфраструктурата на Норвегия.

Гангаас уточни, че решението да се обяви официално приписването на атаката на Русия е с цел да се предупреди населението и да се предотвратят бъдещи опити за саботаж. "Искам норвежците да бъдат подготвени," добави тя.

Норвегия, член на НАТО, граничи с Русия в Арктика и е един от най-големите европейски доставчици на газ, транспортиран главно чрез мрежа от тръбопроводи под Северно море. Страната, както и останалите северни държави, активно подкрепя Украйна.