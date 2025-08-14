Оставиха под домашен арест петимата рокери от "Хелс Ейнджълс"







Апелативният съд във Велико Търново остави под домашен арест петимата рокери от "Хелс Ейнджълс", които са с повдигнати обвинения за между 21 и 28 престъпления, извършени в продължителен период от време, предаде Нова телевизия.

Съдът потвърди решението на Окръжния съд, което беше обжалвано от прокуратурата. Обвинението поиска съдът да измени мярката за неотклонение на петимата в по-тежка - "задържане под стража".

На днешното заседание Апелативният съд прие, че според събраните доказателства са налице обосновани предположения за участието на всеки един от обвиняемите в разследваната престъпна дейност.

Но според съда опасността от извършване на друго престъпление от обвиняемите е с по-нисък интензитет от изискуемия за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Апелативната инстанция направи този извод с оглед обстоятелството, че разследването по делото е продължило повече от седем години, в рамките на което са събрани почти всички относими доказателства, разпитани са свидетели, включително и пред съдия, приобщени са и множество писмени доказателства и не може да се приеме, че съществува реален риск, при мярка различна от задържане под стража, обвиняемите да укрият значими за разследването доказателства, както и да въздействат върху свидетели.

По време на заседанието защитниците на Емил Йорданов - Черния и Мирослав Пашов - Пашата поискаха домашните арести на клиентите им да бъдат заменени с по-лека мярка - подписка. Те отрекоха да са лидери на престъпна група.