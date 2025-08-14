Пиян и надрусан с кокаин и амфетамин шофьор натъпка в микробус 28 мигранти





В Царевоарестуваха пиян и дрогиран шофьор возил 28 мигранти

На 11 август ГПУ – Царево получава сигнал, че близо до с. Бродилово в микробус се качва голяма група мигранти.

Около 19:50 ч. граничните полицаи и служителите на РУ спират микробуса на пътя за Бургас.

След направена обстойна проверка на превозното средство, в товарното помещение са установени 28 мъже без документи, на възраст между 14 и 25 години – 26 от тях от Афганистан и 2 от Пакистан. Всички са задържани в ГПУ – Царево.

Шофьорът – 40-годишен мъж от Тетевен – е с 1,56 промила алкохол и положителни проби за кокаин и амфетамин. Той е арестуван на място.

Мигрантите са осъдени за незаконно преминаване на границата и ще бъдат настанени в СДВНЧ – Любимец, след което ще бъдат върнати до границата.

С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и остава в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“.

Работата по случая продължава.