Пиян и надрусан с кокаин и амфетамин шофьор натъпка в микробус 28 мигранти

14.08.2025
  В Царевоарестуваха пиян и дрогиран шофьор возил 28 мигранти
На 11 август ГПУ – Царево получава сигнал, че близо до с. Бродилово в микробус се качва голяма група мигранти.
 Около 19:50 ч. граничните полицаи и служителите на РУ спират микробуса на пътя за Бургас.
 След направена обстойна проверка на превозното средство, в товарното помещение са установени 28 мъже без документи, на възраст между 14 и 25 години – 26 от тях от Афганистан и 2 от Пакистан. Всички са задържани в ГПУ – Царево.
Шофьорът – 40-годишен мъж от Тетевен – е с 1,56 промила алкохол и положителни проби за кокаин и амфетамин. Той е арестуван на място.
 Мигрантите са осъдени за незаконно преминаване на границата и ще бъдат настанени в СДВНЧ – Любимец, след което ще бъдат върнати до границата.
С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и остава в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“.
Работата по случая продължава.

