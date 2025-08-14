Пресякоха международен трафик на наркотици в 6 области, в това число и Кюстендил





Служители на ГДБОП и ДАНС проведоха мащабна полицейска операция в 6 области на страната по пресичане дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с международен трафик на наркотици.

Общо 10 души са задържани при акцията, реализирана в периода между 1 и 13 август 2025 г. на територията на София, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Ловеч, Пловдив и Бургас.

Специализираната операция е проведена под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

На 1 август на магистрала Тракия, в спрян за проверка товарен автомобил с гипсокартон са открити 50 килограма марихуана във вакуумирани пакети в сакове. Те са били укрити в специално изградена кухина на превозното средство, управлявано от български гражданин. При претърсване на имота, обитаван от шофьора, са иззети още 30 килограма марихуана във вакуумирани пликове.

В хода на проведените действия по разследването са установени лицата, съпричастни с канала за трафик на наркотични вещества във и през страната. Те са задържани по реда на Закона за МВР при полицейски операции между 9 и 13 август. Сред арестуваните са лидерът на групата, координаторите и изпълнителите. Всички са мъже, известни на МВР, на възраст между 26 62 години.

Претърсени са над 25 имота и превозни средства. Иззети са електронни устройства и документи, имащи отношение към разследваната дейност, както и количество различни видове наркотични вещества, сред които още около 10 килограма марихуана и кокаин.

Привлечени в качеството на обвиняеми са 6 от задържаните за държане, укриване и трафик на наркотични вещества и извършени престъпления по чл. 321, ал. 1 и ал. 2 НК.

Информация за съвместните действия предоставиха на брифинг в Пловдив заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Славена Костова и Светослава Пенчева, прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив и Цветин Тодоров, представител на ДАНС.