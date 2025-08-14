Снощи в местността „Дервен“ в землището на село Вратца доброволци са намерили трупа на 46-годишната Соня Георгиева Попова, която бе в неизвестност от 6 август, когато бе напуснала Дома за възрастни хора с ментални проблеми в селото и обявена за издирване. Дежурна оперативна група е извършила оглед на място, следи от насилие не са открити. Трупът, който не е във видима фаза на разложение, е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.
Трагична развръзка: Откриха мъртва изчезнала преди 5 дни 46-годишна жена
14.08.2025
