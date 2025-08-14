Полиция и жандармерия ще осигуряват реда в Рилския манастир на 15-и и 18- и август





Преди големите християнски празници Свето Успение Богородично - на 15 август, и Успение на Свети Иван Рилски – на 18 август, се очаква да бъде засилен трафикът към Рилския манастир. За да бъде гарантирана сигурността на миряните и гостите, в района на манастира ще има засилено полицейско присъствие, в което ще бъдат включени и екипи на жандармерията.

Призоваваме гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на униформените. Желателно е в паркираните автомобили да не се оставят документи и ценности. От пожарната припомнят, че не бива да се палят огньове, за да се намали рискът от възникване на пожари. При проблем гражданите могат да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир или да потърсят съдействие на тел. 112.