Преди големите християнски празници Свето Успение Богородично - на 15 август, и Успение на Свети Иван Рилски – на 18 август, се очаква да бъде засилен трафикът към Рилския манастир. За да бъде гарантирана сигурността на миряните и гостите, в района на манастира ще има засилено полицейско присъствие, в което ще бъдат включени и екипи на жандармерията.
Призоваваме гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на униформените. Желателно е в паркираните автомобили да не се оставят документи и ценности. От пожарната припомнят, че не бива да се палят огньове, за да се намали рискът от възникване на пожари. При проблем гражданите могат да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир или да потърсят съдействие на тел. 112.
Полиция и жандармерия ще осигуряват реда в Рилския манастир на 15-и и 18- и август
Преди големите християнски празници Свето Успение Богородично - на 15 август, и Успение на Свети Иван Рилски – на 18 август, се очаква да бъде засилен трафикът към Рилския манастир. За да бъде гарантирана сигурността на миряните и гостите, в района на манастира ще има засилено полицейско присъствие, в което ще бъдат включени и екипи на жандармерията.
Най-четено
- Трагична развръзка: Откриха мъртва изчезнала преди 5 дни 46-годишна жена
- Полиция и жандармерия ще осигуряват реда в Рилския манастир на 15-и и 18- и август
- Дупнишки полицаи предотвратиха за часове онлайн измама, потърпевшата изпрати благодарствено писмо
- Дупница излезе на първо място по кражба на вода
- Министрите аплодираха петимата младежи, които гасят пожара в Сунгурларе
- Културиста, Йожи и Рендето от "Наглите" потънаха вдън земя
- Дупнишки полицаи свалиха с белезници от такси пътник с 6 опаковки канабис
- 8 г. затвор и 50 000 лв. глоба за македонец, минал границата ни с 320 пакета марихуана
- Ентусиаст се изправи срещу 11 фирми за идейния проект за платното за Кулата от АМ „Струма“ извън Кресненското дефиле
Темите от "Дупница"
- Трагична развръзка: Откриха мъртва изчезнала преди 5 дни 46-годишна жена
- Полиция и жандармерия ще осигуряват реда в Рилския манастир на 15-и и 18- и август
- Дупнишки полицаи предотвратиха за часове онлайн измама, потърпевшата изпрати благодарствено писмо
- Дупница излезе на първо място по кражба на вода
- Дупнишки полицаи свалиха с белезници от такси пътник с 6 опаковки канабис
- 8 г. затвор и 50 000 лв. глоба за македонец, минал границата ни с 320 пакета марихуана
- Ентусиаст се изправи срещу 11 фирми за идейния проект за платното за Кулата от АМ „Струма“ извън Кресненското дефиле
- За две нощи затварят тръбата на тунел "Бучино" на АМ "Струма" в посока Кулата заради боядисване и почистване
- 1147 клипа за превишена скорост са направени по пътищата в област Кюстендил за 7 дни