Дупнишки полицаи предотвратиха за часове онлайн измама, потърпевшата изпрати благодарствено писмо





Дупнишки полицаи предотвратиха измама, а жената, която се оказа потърпевшасамо няколко часа, им благодари с писмо до началника на Районното управление. Ето и исторята:

Дупничанката Надежда Михайлова се впечатлила от промоционалната цена на сенници за автомобили в интернет сайт, последвал контакт чрез телефонен разговор, поръчката е направена и пакетът доставен от куриерска фирма, тя платила поръчката с банкова карта. Отваряйки пратката с изненада установила, че съдържанието е различно – тример на много по-ниска стойност. Веднага опитала да се свърже по телефона с изпращача, а операторът й съобщавал, че е избрала несъществуващ номер.

Надежда веднага се обадила в РУ Дупница, последвала бърза реакция, преводът блокиран, а няколко часа по-късно сумата/280 лв./ възстановена по сметката на Надежда.

След щастливата развръзка Надежда Методиева изпраща писмо до началника на РУ Дупница, с което благодари на служителите от Икономическа полиция в управлението и по-специално на инспектор Виктор Йорданов за професионализма, бързата реакция и предотвратяване на измамата. В писмото се казва: Благодаря за добрата комуникация и защитения ми интерес, Вашата работа е важна за законността и сигурността в Дупница! Продължавайте да бъдете добър пример, желая на целия екип ползотворна работа!