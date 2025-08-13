Дупница излезе на първо място по кражба на вода







„Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Кюстендилска вода“ ЕООД извършиха съвместна акция против нерегламентирано ползване на вода на територията на област Кюстендил

От началото на 2025 година на територията, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, по реда на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи са съставени общо 71 констативни протокола за незаконно използване на услугата.

Разпределени по райони както следва:

- На територията на район Кюстендил - 5 броя;

- На територията на район Дупница - 39 броя;

- На територията на район Бобол Дол - 2 броя;

- На територията на район Кочериново - 1 брой;

- На територията на район Рила – 1 брой;

- На тероторията на район Бобошево – 4 броя;

- На територията на район Невестино – 3 броя;

- На територията на район Коняво - 10 броя;

- На територията на район Гърляно - 6 броя.

На 12.08.25 г. по време на съвместна проверка от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Кюстендилска вода“ ЕООД бяха установени 4 незаконни отклонения на територията на гр. Дупница, с. Самораново и с. Кременик. От началото на годината на тероторията на с. Самораново са прекъснати 5 обществени чешми без водомерен възел, като на терен е установено използването им за частни нужди – пълнене на басейни и поливане на тревни площи.

Общата стойност на допълнително начислената консумация по съставените протоколи възлиза на над 50 000 лв. с ДДС, като стойността на отделните варира между 1000 лв. с ДДС и 5000 лв. с ДДС.

„Кюстендилска вода“ ЕООД обслужва територия от 8 общини в област Кюстендил, като последните 24 месеца се забелязва критично намаляване на водните запаси на територията на общините Кюстендил, Дупница, Рила и Кочериново. В началото на месец юли е изпратено предложение издаване на заповед за забрана на ползването на питейна вода за непитейни цели към всички тези общини в Област Кюстендил. Заповеди за ограничаване на водоползването за питейно-битови цели са издадени за населени места в общините: Кюстендил, Дупница, Бобошево, Невестино и Кочериново. „Кюстендилска вода“ ЕООД ще направи организация с местните власти, за да се подпомогне контролът до края на поливния сезон.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД призовава всички потребители към отговорно потребление на наличните ресурси вода за питейно-битови цели, да се съобразяват при наличие на издадена заповед от териториален орган за ограничаване на водоползването, като съвместно с местните власти ще извършва проверки от своя страна дали изпълнението им се следи.