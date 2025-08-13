Културиста, Йожи и Рендето от "Наглите" потънаха вдън земя





СДВР издирва трима мъже, които са били част от групата на "Наглите", предаде БНР.

Това са Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето. Те са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки.

По случая има образувано досъдебно производство.

Припомняме, че на 8 август в СДВР се предаде издирван за две отвличания мъж с инициали Д.В., свръзан с разследването срещу братята Митко и Радослав Лебешковски, които са обвинени за отвличането на двама души - Ивайло Петров и Божидар Марков.

Според разследването причината за отвличанията е 160 кг изченал кокаин. След като братята Лебешковски бяха арестувани заради това в началото на година - на 20 март, два дни по-късно - 22 март, те бяха освободени.

Лебешковски бяха задържани през 2009 година при нашумялата операция срещу банда за отвличания под кодовото име "Наглите".

В последвалия продължителен процес двамата бяха оправдани по обвинението за участие в отвличанията и влязоха в затвора за незаконно държане на оръжие. След изтърпяването на присъдата Митко Лебешковски официално започва да се занимава с антикварство, а брат му - с пчеларство.