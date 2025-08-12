Арестуваха турчин с наркотик, достатъчен за приготвяне на половин тон "чай за пушене"





Голямо количество концентрирана синтетична дрога заловиха служители на сектор “Наркотици“ в Главна дирекция “Национална полиция“.

Откритото наркотично вещество, реагирало на синтетичен канабиноид, е достатъчно за приготвянето на над половин тон от така наречения “чай за пушене“.

Специализираната операция е проведена след получена информация за мъж, който държи и разпространява наркотични вещества на територията на област Пловдив. Проведените оперативно-издирвателни действия довели криминалистите до чужд гражданин, подготвящ се да превозва с цел разпространение голямото количество синтетична дрога.

При незабавните съвместни полицейски действия на служителите на ГДНП и колегите им от областната дирекция на МВР в Пловдив, в района на Първомай е спрян лек автомобил. В багажника са открити около 10 килограма жълтеникаво на цвят прахообразно вещество, което при полеви тест реагирало на синтетичен канабиноид.

Двамата мъже са задържани с полицейска заповед, след изтичането на която съдът е постановил постоянна мярка за задържане на чужденеца.



Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Ш.И., на 45 г., за това, че на 07.08.2025 г. в гр. Първомай, обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества синтетични канабиноиди – S-FLURO-ADB и MDMB-4en-PINACA, с общо тегло 9980 грама и 17,89 грама алфа - пиролидинов алерофенон /а-PVP/, като общото количество на наркотичните вещества е 9997,89 грама - престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 7 август 2025 г. в гр. Първомай, обл. Пловдив, при специализирана полицейска операция на служители от Главна дирекция „Национална полиция“ и отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР-Пловдив, е бил задържан Ш.И., турски гражданин, временно пребиваващ у нас. Установено е, че малко преди това той получил пратка - два кашона, от офис на куриерска фирма, които поставил в багажника на лек автомобил. В кашоните са били открити найлонови пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на горепосочените синтетични канабиноиди с общо тегло 9997,89 грама и на обща стойност около 300 000 лева. Те са били предназначени за разпространение.

Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 11 август 2025 г. по искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.