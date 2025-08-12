Лош късмет: Избягал от затвор в Германия бе настанен в затвора в Бобов дол





Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на Ф. В., гражданин на Република Германия, притежаващ и северномакедонски паспорт, издирван с Европейска заповед за арест, от 01.08.2025 г. на Прокуратурата в гр. Саарбрюкен Р. Германия, до провеждане на съдебното производство по изпълнение на ЕЗА. Посочената мярка следва да се търпи със статут на „обвиняем“ в Затвора гр. Бобов дол. Определението подлежи на обжалване или протест пред Софийския апелативен съд в 3-дневен срок от днес.

Кюстендилският окръжен съд счита, че са налице законовите изисквания на чл. 36 и чл. 37 от ЗЕЕЗА по отношение на получената в съда Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, касаещи вземането на мярката за неотклонение. Издадена е от компетентен орган. Видно от съдържанието й, същата касае издирването на Ф. В. / F. Weiss, на 28 г. /, който се издирва за бягство от затвора, след като е бил осъден с присъда на Окръжен съд Саарбрюкен, влязла в сила на 08.12.2021 г. на „лишаване от свобода“ за срок от 6 години и 8 месеца за деяния, подробно описани в самата заповед, за които се предвижда максимално наказание „лишаване от свобода“ от 15 години. Тези деяния съставляват престъпления и по законодателството на Република България. Кюстендилският окръжен съд счита, че съществува опасност търсеното лице да се укрие, имайки предвид характера на посочените в ЕЗА престъпления, предвид това, че лицето е осъдено, с влязла в сила присъда. Ф. В. няма надлежен постоянен или настоящ адрес на територията на Република България. С оглед на горното, съдът счита, че по отношение на немският гражданин следва да се вземе мярка за неотклонение „Задържане под стража“.