Военен дрон беше открит на плажа⛱ „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, информираха от Министерство на отбраната
Дронът е открит от плажуващи, които са подали сигнал на телефон 112. На мястото са пристигнали полицаи, които са отцепили района.
Военен дрон изплува до плажуващи край Созопол
12.08.2025
Военен дрон беше открит на плажа⛱ „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, информираха от Министерство на отбраната
Най-четено
- По молба на Украйна: Спецслужбите ни атакуваха офиси и имоти на оръжейни босове в цялата страна
- 1147 клипа за превишена скорост са направени по пътищата в област Кюстендил за 7 дни
- Военен дрон изплува до плажуващи край Созопол
- Колумбийският сенатор и кандидат за президент Мигел Урибе почина два месеца след покушението
- Предлагат въвеждането на 24-часова електронна винетка
- Полша повдигна обвинение на украинка за изпращане на пакет-бомба чрез куриерска фирма
- Патриарх Даниил и хората му били под натиск месеци наред заради строителна фирма от село Овчарци
- Израел уби в Газа 5-има журналисти на Ал Джазира, обяви и тях за терористи
- Син опита да запали дома на родителите си в Дупница, арестуваха го
Темите от "Страна"
- По молба на Украйна: Спецслужбите ни атакуваха офиси и имоти на оръжейни босове в цялата страна
- Военен дрон изплува до плажуващи край Созопол
- Дупка в стената: Разкриха измами в пункт за технически прегледи
- Водолази издирват тялото на 18 год. младеж, влязъл с приятелката си в неохраняема зона в морето край Приморско
- След дъновистите, патриарх Даниил подхвана и нео-индуистите
- Разкриха нелегално убежище за бежанци в "Овча купел"
- Определен е съставът на първия Съвет на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД
- Спипаха шофьор на Мерцедес, изрисувал с маркер регистрационните табели
- Екипажи на Кугър гасят над Илинденци и Доситеево