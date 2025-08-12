Военен дрон изплува до плажуващи край Созопол

DenNews.bg
12.08.2025
размер на текста:

Военен дрон беше открит на плажа⛱ „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, информираха от Министерство на отбраната
Дронът е открит от плажуващи, които са подали сигнал на телефон 112. На мястото са пристигнали полицаи, които са отцепили района.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети