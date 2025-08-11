Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информция за свободните работни места от 11-и август
ДИРЕКЦИЯ БРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
2 лекари Висше образование
4 медицински сестри Висше образование
1 лаборант Висше образование
1 помощник-директор, учебно-производствена дейност Висше образование
1 директор с група Висше образование обект с. Дрен
1 учител, ЦОУД I-IV клас Висше образование обект с. Крайници
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 29 МЕСТА
4 електромонтьори Средно образование
1 санитар Средно, основно образование
1 работник,извозване и доставка Основно образование
3 инкасатори, плащания Основно образование
4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд
2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование
1 машинен оператор, обувно производство Ср.и по-ниско обр-ие, обект гр. Бобов дол
1 раздавач, доставчик /ръчно Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 оператор, пътно-строителни машини/фадромист Средно образование, чл. 38 от ЗХУ
2 заварчик Основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона Средно,основно образование
4 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 монтажист/заварчик /на GSM антени/ Средно и по-ниско образование
1 общ работник Средно,основно образование
1 управител на офис Средно образование
1 кредитен експерт Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 администратор, хотел Средно образование, к.с. Паничище
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно образование
2 готвачи Основно образование
1 чистач хигиенист Средно,основно образование
1 сервитьор Средн образование
1 учител по музика Висше образование
1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 кинезитерапевт Висше образование
1 социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование
1 Учител по технология и предприемачество и изобразително изкуство Висше образование
1 учител по английски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -11 МЕСТА
2 Автомонтьор Средно образование ПК
2 Т-к, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование ПК
2 продавач, билети Средно образование
2 бояджия, превозни средства Средно образование ПК
2 електрозаварчик Средно образование ПК
1 трудотерапевт Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 библиотекар Висше образование, обект гр. Рила
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
2 машинни оператори,опаковане/увиване Основно образование
2 шивач Средно, основно образование
1 експедитор, стоки и товари Средно образование
2 обслужващ работник, пром.пр-во Средно и по-ниско образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно,основно обр-ие
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 сервитьори Средно образование
1 касиер Средно образование
1 оператор, въвеждане на данни Без изискване
1 фактурист Висше ,средно и по-ниско образование
1 общ работник Без изискване
1 оператор, въвеждане на данни Средно образование
1 машинен оператор, производство на брикети и пелети Средно,основно,начално обр-ие
1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 консултант, поддръжка на информационни технологии Без изисквание
1 работник,лента Основно образование
1 продавач-консултант Без изискване
1 работник, поддръжка Средно образование
1 работник, озеленяване Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРМ, Дирекция „Бюро по труда”,Проект «Запачвам работа», Компонент»3»Заетост-Резервен списък
1 отговорник, търговска зала
1 супервайзър, магазин
2 пазач, невъоръжена охрана обект с. Крайници
1 организатор, дейности обект с. Крайници
1 чистач/хигиенист обект с. Крайници
1 фактурист обект с. Крайници
1 технически секретар обект с. Крайници
3 снабдител доставчик обект гр. Кочериново
1 продавач консултант обект гр. Кочериново
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил