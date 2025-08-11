Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информция за свободните работни места от 11-и август



ДИРЕКЦИЯ БРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

2 лекари Висше образование

4 медицински сестри Висше образование

1 лаборант Висше образование

1 помощник-директор, учебно-производствена дейност Висше образование

1 директор с група Висше образование обект с. Дрен

1 учител, ЦОУД I-IV клас Висше образование обект с. Крайници

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 29 МЕСТА

4 електромонтьори Средно образование

1 санитар Средно, основно образование

1 работник,извозване и доставка Основно образование

3 инкасатори, плащания Основно образование

4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд

2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование

1 машинен оператор, обувно производство Ср.и по-ниско обр-ие, обект гр. Бобов дол

1 раздавач, доставчик /ръчно Средно образование

1 сервитьор Средно образование

1 оператор, пътно-строителни машини/фадромист Средно образование, чл. 38 от ЗХУ

2 заварчик Основно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона Средно,основно образование

4 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 монтажист/заварчик /на GSM антени/ Средно и по-ниско образование

1 общ работник Средно,основно образование

1 управител на офис Средно образование

1 кредитен експерт Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 администратор, хотел Средно образование, к.с. Паничище

2 помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно образование

2 готвачи Основно образование

1 чистач хигиенист Средно,основно образование

1 сервитьор Средн образование

1 учител по музика Висше образование

1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 кинезитерапевт Висше образование

1 социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование

1 Учител по технология и предприемачество и изобразително изкуство Висше образование

1 учител по английски език Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -11 МЕСТА

2 Автомонтьор Средно образование ПК

2 Т-к, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование ПК

2 продавач, билети Средно образование

2 бояджия, превозни средства Средно образование ПК

2 електрозаварчик Средно образование ПК

1 трудотерапевт Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 библиотекар Висше образование, обект гр. Рила

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

2 машинни оператори,опаковане/увиване Основно образование

2 шивач Средно, основно образование

1 експедитор, стоки и товари Средно образование

2 обслужващ работник, пром.пр-во Средно и по-ниско образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно,основно обр-ие

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

2 сервитьори Средно образование

1 касиер Средно образование

1 оператор, въвеждане на данни Без изискване

1 фактурист Висше ,средно и по-ниско образование

1 общ работник Без изискване

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 машинен оператор, производство на брикети и пелети Средно,основно,начално обр-ие

1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 консултант, поддръжка на информационни технологии Без изисквание

1 работник,лента Основно образование

1 продавач-консултант Без изискване

1 работник, поддръжка Средно образование

1 работник, озеленяване Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРМ, Дирекция „Бюро по труда”,Проект «Запачвам работа», Компонент»3»Заетост-Резервен списък

1 отговорник, търговска зала

1 супервайзър, магазин

2 пазач, невъоръжена охрана обект с. Крайници

1 организатор, дейности обект с. Крайници

1 чистач/хигиенист обект с. Крайници

1 фактурист обект с. Крайници

1 технически секретар обект с. Крайници

3 снабдител доставчик обект гр. Кочериново

1 продавач консултант обект гр. Кочериново

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил