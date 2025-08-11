Колумбийският сенатор и кандидат за президент Мигел Урибе почина два месеца след покушението





Колумбийският сенатор и кандидат за президент Мигел Урибе почина два месеца след като беше прострелян в главата при целенасочена атака, която шокира южноамериканската нация.

39-годишният мъж е бил улучен от три куршума - два от тях в главата и един в крака - на предизборен митинг на 7 юни в столицата Богота.

Съпругата му потвърди смъртта му в социалните медии, отдавайки почит на „любовта на живота ми“.

Тийнейджър е арестуван по подозрение за извършване на стрелбата, но мотивът зад нападението все още не е ясен.

Съпругата на Урибе, Мария Клаудия Таразона, благодари на покойния си съпруг за „живот, изпълнен с любов“ и за това, че е бил „най-добрият баща“ за децата им.

Според изявление, публикувано в събота от болницата, където Урибе е бил лекуван, сенаторът е претърпял кръвоизлив в централната нервна система и е трябвало да се подложи на операция.

Той вече е претърпял няколко операции, откакто е бил откаран за първи път в клиниката в Санта Фе през юни.

Съпругата му е помолила хората да се молят за неговото възстановяване и хиляди са се събрали на бдения и митинги, за да покажат подкрепата си.



Колумбийците показаха подкрепата си, като се включиха в „мълчаливи маршове“

Урибе, който беше сенатор от 2022 г., се бореше за номинацията на партията си за президентските избори през 2026 г.

Той присъстваше на политическо събитие в квартал на средната класа в столицата, когато беше прострелян.

Заподозрян тийнейджър беше арестуван, докато бягаше от местопрестъплението. 15-годишният е обвинен в опит за убийство и не се призна за виновен.

Няколко други бяха задържани по подозрение, че са помагали на стрелеца.

Дръзката атака срещу сенатора върна спомени за бурните десетилетия на 80-те и 90-те години в Колумбия, когато няколко кандидати за президент и влиятелни колумбийски фигури бяха убити.

Собствената майка на Урибе, журналистката Диана Турбай, беше отвлечена от Los Extraditables през 1990 г. - съюз, създаден от водещи наркобарони.

Тя беше държана като заложник от тях пет месеца, преди да бъде застреляна по време на неуспешен опит за спасяване.

Урибе често я е цитирал като свое вдъхновение да се кандидатира за политически пост, „за да работи за страната ни“.

„Los Extraditables“, които казват, че биха предпочели гроб в Колумбия пред затворническа килия в САЩ, отвличат и нападат известни колумбийци в опит да принудят тогавашното правителство да отмени договора си за екстрадиция със САЩ.

