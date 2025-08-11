Полша повдигна обвинение на украинка за изпращане на пакет-бомба чрез куриерска фирма







Полската Агенция за вътрешна сигурност (ABW) съобщи, че е внесла обвинителен акт срещу украинска гражданка, свързана с опит за изпращане на пакет-бомба чрез куриерска компания, инфомира "Ройтерс".

Обвинението срещу Кристина С. е внесено в Окръжния съд в град Пьотркув Трибуналски, като тя е подведена под отговорност по член от Наказателния кодекс, касаещ причиняване на щети чрез пожар или експлозия. Текстът не предвижда обвинения за сътрудничество с чужди разузнавателни служби.

Според ABW, през юли 2024 г. обвиняемата е участвала заедно с друг украински и двама руски граждани в изпращането на пратка, съдържаща взривни вещества, задействащо устройство, електрически детонатори и други компоненти, формиращи т.нар. кумулативен заряд. Пратката е била открита в склад на куриерска фирма в град Лодз.

Прокуратурата уточнява, че експлозията е можела да причини сериозни щети на критична инфраструктура, позовавайки се на експертно заключение на ABW.

Случаят се разследва на фона на засилена тревога в Европа след серия взривове в куриерски складове във Великобритания, Германия и близо до Варшава през юли 2024 г., за които западни служби обвиниха Русия. Москва отрича обвиненията.

Двама души са задържани във връзка с разследването.