Израел уби в Газа 5-има журналисти на Ал Джазира, обяви и тях за терористи







Убийството от Израел на петима служители на Ал Джазира в Газа предизвиква глобално възмущение и призиви за отговорност.

Кореспондентът на Ал Джазира Анас ал-Шариф е сред петимата му колеги, убити от Израел ]

Атаката с дрон късно в неделя удари палатка за журналисти, разположена пред главната порта на болницата Ал-Шифа в град Газа, убивайки седем души. Сред загиналите са кореспондентът на Ал Джазира Мохамед Крейке и операторите на камери Ибрахим Захер, Моамен Алива и Мохамед Нуфал.



Шести журналист, Мохамед ал-Халди, местен репортер на свободна практика, също е съобщен за убит при въздушната атака. „Репортери без граници“ съобщиха, че още трима журналисти са ранени при същата атака.

Само часове по-рано 28-годишният ал-Шариф публикува в X за „интензивните, концентрирани бомбардировки“ на Израел срещу източната и южната част на град Газа. Известен с безстрашните си репортажи от Северна Газа, той се превърна в един от най-разпознаваемите гласове, документиращи продължаващия израелски геноцид в анклава.

Медийната мрежа Ал Джазира осъди това, което нарече „целенасочено убийство“ на журналисти.

По-долу са някои от реакциите на убийството на служители на Ал Джазира:

Палестина

Палестинската мисия в ООН обвини Израел в „умишлено убийство“ на Ал Шариф и Крейке, описвайки ги като едни от „последните останали журналисти“ в Газа.

„Те систематично и съвестно разкриват и документират геноцида и глада на Израел“, заяви мисията в ефир на X. „Докато Израел продължава етническото прочистване на Газа, неговият враг остава истината: смелите журналисти, разкриващи гнусните му престъпления.“

Иран

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей призова света да държи Израел отговорен след убийството на петимата служители на Ал Джазира.

„Прессъобщението не е щит срещу геноцидни военнопрестъпници, които се страхуват, че светът ще стане свидетел на техните зверства“, каза Багаей, обвинявайки Израел в убийството на журналистите „хладнокръвно“.



„Силното осъждане е абсолютният минимум за всяко достойно човешко същество, но светът трябва да действа незабавно, за да спре този ужасяващ геноцид и да подведе престъпниците под отговорност“, добави той.

„Безразличието и бездействието са съучастие в престъпленията на Израел.“

Организация на обединените нации

Говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Стефан Дюжарик, изрази съболезнования на „семейство Ал Джазира“ и призова за разследване.

„Винаги сме били много ясни в осъждането на всички убийства на журналисти“, каза Дюжарик. „В Газа и навсякъде медийните работници трябва да могат да извършват работата си свободно и без тормоз, сплашване или страх да бъдат нападнати.“

Служба на ООН по правата на човека

Службата на ООН по правата на човека осъжда убийството на шест палестински журналисти в Газа, заявявайки, че действията на израелските военни представляват „тежко нарушение на международното хуманитарно право“.

„Израел трябва да уважава и защитава всички цивилни, включително журналисти“, заяви Службата на ООН по правата на човека в публикация в X.

„Призоваваме за незабавен, безопасен и безпрепятствен достъп до Газа за всички журналисти.“



Медийна мрежа Ал Джазира



Медийната мрежа Ал Джазира осъди „най-категорично“ убийството на своите журналисти при целенасочено покушение от израелските сили.

В изявление мрежата заяви, че израелските военни „са признали престъпленията си“ и умишлено са насочили атаката към мястото, където се намират журналистите. Тя нарече убийството „още една крещяща и преднамерена атака срещу свободата на пресата“.

Ударът дойде на фона на това, което Ал Джазира определи като „катастрофални последици“ от продължаващото нападение на Израел срещу Газа, включително масова смърт на цивилни, принудителен глад и унищожаване на цели общности.

Комитет за защита на журналистите

Комитетът за защита на журналистите (CPJ) заявява, че е „ужасен“ от убийството на журналисти на Ал Джазира от страна на Израел.

„Моделът на Израел да етикетира журналистите като бойци, без да предоставя достоверни доказателства, повдига сериозни въпроси относно намеренията му и зачитането на свободата на пресата“, каза регионалният директор на Комитета Сара Куда.

„Отговорните за тези убийства трябва да бъдат подведени под отговорност“, добави Куда.

Джоди Гинсбърг, главен изпълнителен директор на CPJ, припомни как Израел обвини Ал Шариф и други, че са „терористи“ миналия октомври без доказателства.

„Тогава предупредихме, че това ни се струва като предвестник за оправдаване на убийството“, каза тя пред Ал Джазира. „Това е част от модел... който се връща десетилетия назад, при който се убива журналисти.“



Амнести Интернешънъл

Амнести Интернешънъл осъди удара като военно престъпление съгласно международното право и си спомни Ал Шариф като „смел и изключителен“ репортер.

През 2024 г. Ал-Шариф беше удостоен с наградата за защитник на правата на човека на Amnesty International Australia за неговата устойчивост и ангажираност към свободата на печата.

„Ние в Amnesty International сме съкрушени и съкрушени“, каза Мохамед Дуар, говорител на Amnesty International Australia за окупираната палестинска територия. „Анас посвети живота си на това да стои пред камерата, да разкрива зверствата на Израел срещу палестинците и да документира истината, за да може светът да стане свидетел.

„Смелите и храбри журналисти, които отразяват от началото на геноцида, работят в най-опасните условия на Земята.“ „С голям риск за живота си, те останаха, за да покажат на света военните престъпления, извършвани от Израел срещу почти два милиона палестински жени, мъже и деца“, добави той.



Репортери без граници (RSF)

„

Репортери без граници“ осъди „признатото убийство от израелската армия“ на кореспондента на Ал Джазира Анас ал Шариф в Газа, заявявайки, че военните са признали, че са го атакували.

RSF заяви пред AFP, че ал Шариф е „един от най-известните журналисти от ивицата Газа (и) гласът на страданията, които Израел е наложил на палестинците в Газа“.

RSF заяви, че нападението е отражение на убийството през 2023 г. на репортера на Ал Джазира Исмаил ал-Гул, който също е наречен „терорист“ от Израел.

„Без решителни действия от страна на международната общност... вероятно ще станем свидетели на още подобни извънсъдебни убийства на медийни специалисти“, предупреди RSF, призовавайки Съвета за сигурност на ООН да действа.

Национален пресклуб

Майк Балсамо, президент на Националния пресклуб, базиран в САЩ, заяви, че убийството на журналисти е „загуба, която се усеща далеч отвъд една редакция“ и настоя за „задълбочено и прозрачно“ разследване.

„Журналистите трябва да могат да работят, без да бъдат нападани или убивани“, каза Балсамо. „Всички страни в конфликтните зони трябва да спазват задълженията си съгласно международното право да защитават репортерите и да гарантират, че те могат да извършват работата си безопасно.“

Съветът за американо-ислямски отношения (CAIR)



Съветът за американо-ислямски отношения (CAIR) осъди убийството от Израел на петима журналисти на Ал Джазира и призова американските и международните медийни работници да „застанат солидарни“ със своите палестински колеги.

„Продължаващата кампания на Израел за целенасочени убийства на палестински журналисти е военно престъпление, просто и ясно“, заяви в изявление националният изпълнителен директор на CAIR Нихад Авад.

„Убийството на тези журналисти на Ал Джазира не е случайност или съпътстващи щети – то е част от последователна, документирана политика за заглушаване на медийните гласове и скриване на истината за геноцида, извършван от Израел в Газа“, каза Авад.