Кучета пазачи на строителна фирма в Дупница нападнаха мъж и жена





Вчера в полицията в Дупница е постъпил сигнал за нахапани двама души от кучета в база на строителна фирма в района на пътен възел „Бинека“ – пострадалите са семейство, мъжът е настанен в дупнишка болница, а жената в столична, без опасност за живота са.Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.