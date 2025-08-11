В края на миналата седмица пътническият влак, пътуващ по линията Кюстендил – София, е блъснал мъж. Сигналът е подаден в 18.39 ч. в ОДМВР чрез тел.112 от началника на влака, който е съобщил, че мъжът е изскочил внезапно пред влака. Местопроизшествието е посетено от дежурна полицейска група и медицински екип, който е констатирал смъртта на 38-годишния мъж. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Малко преди инцидента – в 18.13 ч, е постъпил сигнал от майката на 38-кодишния мъж, която съобщила, че той е оставил прощална бележка и тя не може да се свърже с него. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Син остави прощално писмо на майка си и сложи край на живота си под колелата на влак
11.08.2025
