Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 7-и юли
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
1 инженер,механик/проектант/чертожник Висше образование
1 счетоводител Висше образование
2 лекари Висше образование
4 медицински сестри Висше образование
1 лаборант Висше образование
1 експерт, програми и проекти EURES-България Висше образование,обект гр. Кюстендил
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 39 МЕСТА
4 електромонтьори Средно образование
2 заварчици Ср.,основно образование-ПК-заваряване
1 санитар Средно, основно образование
1 работник,извозване и доставка Основно образование
1 оператор, въвеждане на данни Средно образование
3 инкасатори, плащания Основно образование
4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд
2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование
1 машинен оператор, обувно производство Ср.и по-ниско обр-ие, обект гр. Бобов дол
1 раздавач, доставчик /ръчно Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 заварчик Средно образование
1 Машинист, пътно-строителни машини/фадромист Основно образование
2 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
1 оператор, пътно-строителни машини/фадромист Средно образование, чл. 38 от ЗХУ
1 разтоварач,вагони Основно образование
2 заварчик Основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона Средно,основно образование
5 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование
1 склададжия Средно образование
1 чистач, производствени помещения Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
1 камериерка Основно образование
1 работник,зареждане на рафтове Основно образование
1 администратор, хотел Средно образование, к.с. Паничище
1 технически секретар Средно образование
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно образование
2 готвачи Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -10 МЕСТА
2 Автомонтьор Средно образование ПК
2 Т-к, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование ПК
2 Продавач, билети Средно образование
2 Бояджия, превозни средства Средно образование ПК
2 Електрозаварчик Средно образование ПК
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА
1 общ работник Средно и по-ниско образование
4 сервитьори Средно образование
2 бармани Средно образование
4 готвачи Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 търговски помощник Без изискване
1 оператор, въвеждане на данни Средно образование
1 търговски помощник Средно образование
1 касиер обект с. Бараково Средно образование
1 отчетник, счетоводство Средно образование
1 общ работник Средно образование
1 продавач-консултант Без изискване
1 консултант/промотьор/, продажби Без изискване
2 сервитьори Средно образование
3 сервитьори обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 продавач-консултант Основно образование
1 касиер Средно образование
1 работник, извозване и доставка Основно образование
1 отчетник, оценки на рискове и застраховки Средно образование
1 мияч, корпуси и конструкции Средно и по-ниско образование
2 работник, кухня Основно образование
1 оператор, въвеждане на данни Без изискване
1 работник, товаро-разтоварна дейност Средно и по-ниско образование
1 фактурист Висше ,средно и по-ниско образование
1 търговски помощник Средно образование