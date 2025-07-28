Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 28-и юли
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА:
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА
1 инженер,механик/проектант/чертожник Висше образование
1 счетоводител Висше образование
2 лекари Висше образование
4 медицински сестри Висше образование
1 лаборант Висше образование
1 помощник-директор, учебно-производствена дейност Висше образование
1 директор с група Висше образование обект с. Дрен
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 42 МЕСТА
4 електромонтьори Средно образование
2 заварчици Ср.,основно образование-ПК-заваряване
1 санитар Средно, основно образование
1 работник,извозване и доставка Основно образование
1 оператор, въвеждане на данни Средно образование
3 инкасатори, плащания Основно образование
4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд
2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование
1 машинен оператор, обувно производство Ср.и по-ниско обр-ие, обект гр. Бобов дол
1 раздавач, доставчик /ръчно Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 Машинист, пътно-строителни машини/фадромист Основно образование
2 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
1 оператор, пътно-строителни машини/фадромист Средно образование, чл. 38 от ЗХУ
2 заварчик Основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона Средно,основно образование
4 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование
1 склададжия Средно образование
2 чистач/хигиенисти Средно, основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 монтажист/заварчик /на GSM антени/ Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
1 камериерка Основно образование
1 администратор, хотел Средно образование, к.с. Паничище
1 технически секретар Средно образование
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно образование
2 готвачи Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 кинезитерапевт Висше образование
1 социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -12 МЕСТА
2 Автомонтьор Средно образование ПК
2 Т-к, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование ПК
2 продавач, билети Средно образование
2 бояджия, превозни средства Средно образование ПК
2 електрозаварчик Средно образование ПК
1 трудотерапевт Средно образование
1 социален асистент Средно,основно и начално образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 общ работник Средно и по-ниско образование
4 сервитьори Средно образование
2 бармани Средно образование
4 готвачи Средно образование
1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 общ работник Средно образование
1 продавач-консултант Без изискване
1 консултант/промотьор/, продажби Без изискване
2 сервитьори Средно образование
1 продавач-консултант Основно образование
1 касиер Средно образование
1 работник, извозване и доставка Основно образование
2 работник, кухня Основно образование
1 оператор, въвеждане на данни Без изискване
1 работник, товаро-разтоварна дейност Средно и по-ниско образование
1 фактурист Висше ,средно и по-ниско образование
1 общ работник Без изискване
1 технически сътрудник Без изискване
1 оператор, въвеждане на данни Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
1 ветеринарен лекар „БАНДЕРОВЕТ“ ЕООД Висше образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
1 консултант/промотьор продажби/ обект гр. Бобошево Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА,Проект Започвам работа-Компонент 3-Резервен списък
1 общ работник обект гр. Дупница
1 отговорник, търговска зала обект гр. Дупница
1 супервайзър, магазин обект гр. Дупница
1 монтажник, дограма обект гр. Дупница
1 асистент, офис обект гр. Дупница
2 пазач, невъоръжена охрана обект с. Крайници
1 организатор, дейности обект с. Крайници
1 чистач/хигиенист обект с. Крайници
1 фактурист обект с. Крайници
1 технически секретар обект с. Крайници
3 общ работник обект с. Сапарево
1 мениджъри, проучване на пазари обект гр. Дупница
3 снабдител, доставчик обект гр. Кочериново
1 продавач-консултант обект гр. Кочериново
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил