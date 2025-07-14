Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 14-и юли

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

1 инженер,механик/проектант/чертожник Висше образование

1 счетоводител Висше образование

2 лекари Висше образование

4 медицински сестри Висше образование

1 лаборант Висше образование

1 експерт, програми и проекти EURES-България Висше образование,обект гр. Кюстендил

1 учител, ЦОУД в прогимназиален етап V-VIIклас Висше образовяание, обект с. Крайници

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 41 МЕСТА

4 електромонтьори Средно образование

2 заварчици Ср.,основно образование-ПК-заваряване

1 санитар Средно, основно образование

1 работник,извозване и доставка Основно образование

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

3 инкасатори, плащания Основно образование

4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд

2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование

1 машинен оператор, обувно производство Ср.и по-ниско обр-ие, обект гр. Бобов дол

1 раздавач, доставчик /ръчно Средно образование

1 сервитьор Средно образование

1 заварчик Средно образование

1 Машинист, пътно-строителни машини/фадромист Основно образование

2 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

1 оператор, пътно-строителни машини/фадромист Средно образование, чл. 38 от ЗХУ

2 заварчик Основно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона Средно,основно образование

5 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование

1 склададжия Средно образование

2 чистач/хигиенисти Средно, основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 монтажист/заварчик /на GSM антени/ Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 камериерка Основно образование

1 работник,зареждане на рафтове Основно образование

1 администратор, хотел Средно образование, к.с. Паничище

1 технически секретар Средно образование

2 помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно образование

2 готвачи Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 Учител, теоретично обучение Висше образование

1 кинезитерапевт Висше образование

1 социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -11 МЕСТА

2 Автомонтьор Средно образование ПК

2 Т-к, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование ПК

2 продавач, билети Средно образование

2 бояджия, превозни средства Средно образование ПК

2 електрозаварчик Средно образование ПК

1 трудотерапевт Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 общ работник Средно и по-ниско образование

4 сервитьори Средно образование

2 бармани Средно образование

4 готвачи Средно образование

1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 търговски помощник Без изискване

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 търговски помощник Средно образование

1 касиер обект с. Бараково Средно образование

1 общ работник Средно образование

1 продавач-консултант Без изискване

1 консултант/промотьор/, продажби Без изискване

2 сервитьори Средно образование

1 продавач-консултант Основно образование

1 касиер Средно образование

1 работник, извозване и доставка Основно образование

1 отчетник, оценки на рискове и застраховки Средно образование

1 мияч, корпуси и конструкции Средно и по-ниско образование

2 работник, кухня Основно образование

1 оператор, въвеждане на данни Без изискване

1 работник, товаро-разтоварна дейност Средно и по-ниско образование

1 фактурист Висше ,средно и по-ниско образование

1 общ работник Без изискване

1 продавач-консултант Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

1 продавач-консултант Основно и по-ниско образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА,Проект Започвам работа-Компонент 3-Резервен списък

1 машинен оператор,обработка на матал/метални изделия

1 обслужващ,магазин обект с. Червен брег

3 помощник кухня, заведение за бързо хранене обект с. Големо село

1 общ работник обект гр. Дупница

3 отчетници обект гр. Дупница

1 отговорник, търговска зала обект гр. Дупница

1 супервайзър, магазин обект гр. Дупница

3 монтажник, дограма обект гр. Дупница

1 асистент, офис обект гр. Дупница

1 помощник, готвач обект гр. Сапарева баня

2 пазач, невъоръжена охрана обект с. Крайници

1 организатор, дейности обект с. Крайници

1 чистач/хигиенист обект с. Крайници

1 фактурист обект с. Крайници

1 технически секретар обект с. Крайници

2 общ работник обект с. Сапарево

2 общ работник обект с. Сапарево

2 мениджъри, проучване на пазари обект гр. Дупница

3 снабдител, доставчик обект гр. Кочериново

1 продавач-консултант обект гр. Кочериново