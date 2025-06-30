Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 30-и юни

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

2 инженер, строителен;

/строителен т-к, проектно-техн.отдел Висше образование

1 инженер,механик/проектант/чертожник Висше образование

1 счетоводител Висше образование

2 лекари Висше образование

4 медицински сестри Висше образование

1 лаборант Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 55 МЕСТА

4 електромонтьори Средно образование

4 чистач, производствено оборудване Основно образование

2 общ работник Основно образование

2 пакетировачи Основно и по-ниско образование

1 склададжия Основно и по-ниско образование

2 пласьор, стоки Средно образование

2 автомеханик Средно образование

5 електротехник,строителен Средно образование, обекти на фирмата-България, Италия и Германия

10 монтажник, електрически елементи Средно образование, обекти на фирмата-България, Италия и Германия

2 заварчици Ср.,основно образование-ПК-заваряване

1 санитар Средно, основно образование

1 работник,извозване и доставка Основно образование

1 работник, поддръжка Основно образование

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

3 инкасатори, плащания Основно образование

1 оператор, въвеждане на данни „БОДУ“ ООД Средно образование

4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд

3 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование

1 машинен оператор, обувно производство Ср.и по-ниско обр-ие, обект гр. Бобов дол

1 раздавач, доставчик /ръчно Средно образование

1 сервитьор Средно образование

1 заварчик Средно образование

1 Машинист, пътно-строителни машини/фадромист Основно образование

2 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

1 работник,кухня Основно образование

1 общ работник Основно образование

1 камериерка Основно образование

1 работник,зареждане на рафтове Основно образование

1 администратор, хотел Средно образование, к.с. Паничище

1 технически секретар Средно образование

2 помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно образование

2 готвачи Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -11 МЕСТА

2 Автомонтьор Средно образование ПК

2 Т-к, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование ПК

2 Продавач, билети Средно образование

2 Бояджия, превозни средства Средно образование ПК

2 Електрозаварчик Средно образование ПК

1 монтьор, котелно оборудване Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА

1 барман Средно,основно образование ,обект гр. Рила

2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир

1 готвач Средно,основно образование ,обект гр. Рила

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 сервитьори Основно образование

4 сервитьори Средно образование

2 бармани Средно образование

4 готвачи Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

2 снабдител доставчик Основно и по-ниско образование

1 търговски помощник Без изискване

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 търговски помощник Средно образование

1 касиер обект с. Бараково Средно образование

1 отчетник, счетоводство Средно образование

1 общ работник Средно образование

1 продавач-консултант Без изискване

1 консултант/промотьор/, продажби Без изискване

2 сервитьори Средно образование

3 сервитьори обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 продавач-консултант Основно образование

1 касиер Средно образование

1 работник, извозване и доставка Основно образование

1 отчетник, оценки на рискове и застраховки Средно образование

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 мияч, корпуси и конструкции Средно и по-ниско образование

2 работник, кухня Основно образование

1 оператор, въвеждане на данни Без изискване

1 работник, товаро-разтоварна дейност Средно и по-ниско образование

1 фактурист Висше ,средно и по-ниско образование

1 търговски помощник Средно образование