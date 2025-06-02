Търсят се двама лекари и четири медицински сестри чрез Бюро по труда-Дупница





Дирекция Бюро по труда в Дупница обяви 2 свободни места за лекари и 4 зап медицински сестри. Общо 10 са позициите за специалисти с висше образование- за строителни инженери, чертожник и сцетоводител.

Ето каква е информацията за свободните работни места в сила от днес, 2-и юни

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

2 инженер,строителен Висше образование

1 инженер,механик/проектант/чертожник Висше образование

1 счетоводител Висше образование

2 лекари Висше образование

4 медицински сестри Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –42 МЕСТА

4 електромонтьори Средно образование

4 чистач, производствено оборудване Основно образование

2 общ работник Основно образование

1 оператор, пътно-строителни машини Средно образование чл.38,ал.1 от ЗХУ

2 пакетировачи Основно и по-ниско образование

1 склададжия Основно и по-ниско образование

1 касиер Средно образование

2 пласьор, стоки Средно образование

2 автомеханик Средно образование

5 електротехник,строителен Средно образование, обекти на фирмата-България, Италия и Германия

10 монтажник, електрически елементи Средно образование, обекти на фирмата-България, Италия и Германия

1 готвач Средно образование

2 Строителен техник, проектно-технически отдел Средно образование

2 заварчици Ср.,основно образование-ПК-заваряване

2 тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно, основно образование

1 санитар Средно, основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 работник,кухня Основно образование

1 общ работник Основно образование

1 камериерка Основно образование

1 работник,зареждане на рафтове Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 администратор, хотел Средно образование,к.с. Паничище

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -12 МЕСТА

2 Автомонтьор Средно образование ПК

2 Т-к, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование ПК

2 Продавач, билети Средно образование

2 Бояджия, превозни средства Средно образование ПК

2 Електрозаварчик Средно образование ПК

2 социални асистенти Средно, основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА

1 барман Средно,основно образование ,обект гр. Рила

2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир

1 готвач Средно,основно образование ,обект гр. Рила

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 сервитьори Основно образование

4 сервитьори Средно образование

2 бармани Средно образование

4 готвачи Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 оператор,въвеждане на данни обект гр. Кочериново Средно образование

2 снабдител доставчик Основно и по-ниско образование

1 търговски помощник Без изискване

2 бармани Основно и по-ниско образование

1 снабдител, доставчик Основно и по-ниско образование

2 разносвач на храна Основно и по-ниско образование

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 декоратор Средно образование

1 програмист, софтуерни приложения Средно образование

1 търговски помощник Средно образование

1 касиер обект с. Бараково Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт