Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 12-и май
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 инженер,строителен Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –112 МЕСТА
15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование
7 общ работник,промишленост Без образование
4 електромонтьори Средно образование
10 оператори, производство на медицински изделия Средно образование, обект гр. Благоевград
18 общи работници, промишлено производство Средно,основно обр-ие, обект Казичене
10 машинни оператори, шиене Основно образование
1 сервитьор Средно образование
1 камериерка Средно и по-ниско образование
4 чистач, производствено оборудване Основно образование
2 общ работник Основно образование
1 оператор, пътно-строителни машини Средно образование чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 домакин Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 продавач-консултант Основно образование
2 продавач, разносна търговия Основно образование
2 пакетировач Основно и по-ниско образование
1 склададжия Основно и по-ниско образование
1 читалищен секретар/билиотекар Средно образование,обект с. Бистрица
1 сервитьор Без изискване
1 касиер Без изискване
1 майстор, пицар Без изискване
4 шивачи Средно,основно образование
1 касиер Средно образование
2 пласьор, стоки Средно образование
2 автомеханик Средно образование
2 рецепционист, хотел Средно образование, обект гр. Сапарева баня
1 масажист Проф.квалификация, обект гр. Сапарева баня
1 готвач Проф.квалификация, обект гр. Сапарева баня
3 сервитьори Основно образование
5 електротехник,строителен Средно образование, обекти на фирмата-България, Италия и Германия
10 монтажник, електрически елементи Средно образование, обекти на фирмата-България, Италия и Германия
1 домакин, сграда Средно образование, обект гр. Сапарева баня
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 работник,кухня Основно образование
1 общ работник Основно образование
1 камериерка Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 21 МЕСТА
1 месач Основно образование
1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование
1 барман Средно,основно образование,обект гр. Рила
1 машинин оператор,плетене Средно,основно образование
1 барман Средно,основно образование ,обект гр. Рила
2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир
1 готвач Средно,основно образование ,обект гр. Рила
2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир
1 общ работник Средно и по-ниско образование
4 сервитьори Средно образование
2 бармани Средно образование
4 готвачи Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 сервитьор Без изискване
1 оператор,въвеждане на данни обект гр. Кочериново Средно образование
2 снабдител доставчик Основно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт