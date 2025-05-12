Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 12-и май

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 инженер,строителен Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –112 МЕСТА

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

7 общ работник,промишленост Без образование

4 електромонтьори Средно образование

10 оператори, производство на медицински изделия Средно образование, обект гр. Благоевград

18 общи работници, промишлено производство Средно,основно обр-ие, обект Казичене

10 машинни оператори, шиене Основно образование

1 сервитьор Средно образование

1 камериерка Средно и по-ниско образование

4 чистач, производствено оборудване Основно образование

2 общ работник Основно образование

1 оператор, пътно-строителни машини Средно образование чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 домакин Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 продавач-консултант Основно образование

2 продавач, разносна търговия Основно образование

2 пакетировач Основно и по-ниско образование

1 склададжия Основно и по-ниско образование

1 читалищен секретар/билиотекар Средно образование,обект с. Бистрица

1 сервитьор Без изискване

1 касиер Без изискване

1 майстор, пицар Без изискване

4 шивачи Средно,основно образование

1 касиер Средно образование

2 пласьор, стоки Средно образование

2 автомеханик Средно образование

2 рецепционист, хотел Средно образование, обект гр. Сапарева баня

1 масажист Проф.квалификация, обект гр. Сапарева баня

1 готвач Проф.квалификация, обект гр. Сапарева баня

3 сервитьори Основно образование

5 електротехник,строителен Средно образование, обекти на фирмата-България, Италия и Германия

10 монтажник, електрически елементи Средно образование, обекти на фирмата-България, Италия и Германия

1 домакин, сграда Средно образование, обект гр. Сапарева баня

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 работник,кухня Основно образование

1 общ работник Основно образование

1 камериерка Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 Учител, теоретично обучение Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 21 МЕСТА

1 месач Основно образование

1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование

1 барман Средно,основно образование,обект гр. Рила

1 машинин оператор,плетене Средно,основно образование

1 барман Средно,основно образование ,обект гр. Рила

2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир

1 готвач Средно,основно образование ,обект гр. Рила

2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир

1 общ работник Средно и по-ниско образование

4 сервитьори Средно образование

2 бармани Средно образование

4 готвачи Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 сервитьор Без изискване

1 оператор,въвеждане на данни обект гр. Кочериново Средно образование

2 снабдител доставчик Основно и по-ниско образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт