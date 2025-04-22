Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 22-и април
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –81 МЕСТА
15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование
5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование
1 чистач/хигиенист Без образование
7 общ работник,промишленост Без образование
4 електромонтьори Средно образование
10 оператори, производство на медицински изделия Средно образование, обект гр. Благоевград
18 общи работници, промишлено производство Средно,основно обр-ие, обект Казичене
10 машинни оператори, шиене Основно образование
1 сервитьор Средно образование
1 камериерка Средно и по-ниско образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
4 чистач, производствено оборудване Основно образование
1 общ работник Основно образование
1 оператор, пътно-строителни машини Средно образование чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 домакин Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА
2 р-к, спомагателни шивашки дейност
3 гладач, преса (ръчно) Основно образование
2 крояч, текстил Основно образование
5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 работник,кухня Основно образование
1 камериер/ка Основно образование
1 общ работник Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
7 разтоварач, вагони Основно образование
2 пробовземачи Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА
1 месач Основно образование
1 барман Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование
1 готвач Средно образование
1 помощник,готвач
обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование
1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование
1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование
1 оператор,въвеждане на данни Средно образование, обект гр. Бобошево
1 барман Средно,основно образование,обект гр. Рила
1 машинин оператор,плетене Средно,основно образование
1 барман Средно,основно образование ,обект гр. Рила
2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир
1 готвач Средно,основно образование ,обект гр. Рила
2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир
1 отчетник Средно икономическо образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
4 сервитьори Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 специалист,маркетинг и реклама Средно образование
1 пом. кухня, заведение за бързо хранене Без изискване
1 барман Без изискване
1 салонен управител Без изискване
1 технически секретар Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование
1 сервитьор Без изискване
1 координатор, дейности Без изискване
1 оператор,въвеждане на данни обект гр. Кочериново Средно образование
1 куриер, служба /офис Средно образование
1 общ работник Средно образование
1 касиер обект с. Бараково Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт